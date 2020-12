Tanınmış teleaparıcı Lalə Azərtaş şəhid qızı olması xəbərini təkzib edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, İnstagram hesabında atasının sağ-salamat olduğunu, məlumatın yalan olduğunu bildirirb. Aparıcı dəqiqləşdirmədən belə məlumat yayan media qurumunu tənqid edib.

