Daxili İşlər Nazirliyinin Gədəbəy Polis Şöbəsinin Dövlət Yol Polisi Bölməsinin sabiq rəisi, polis polkovnik-leytenantı Vüqar Hüseynov vəfat edib.

Metbuat.az Oxu.Az-a istinadən xəbər verir ki, o, uzun sürən xəstəlikdən sonra dünyasını dəyişib.

Bildirilib ki, V.Hüseynov iki ay əvvəl təqaüdə çıxıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.