“Haber Global” Daşaltının azad edilməsi ilə bağlı video yayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, “Haber Global”-a həmin kəndin azad edilməsi ilə bağlı döyüşlərdə iştirak edən Amil Hüseynov müsahibə verib.

Qeyd edək ki, Daşaltı kəndi Şuşaya gedən yolda yerləşdiyi üçün strateji əhəmiyyət kəsb edir.

