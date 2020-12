990 manat nə vaxt və neçə ay veriləcək? - Nazirlikdən AÇIQLAMA

Bu gündən etibarən ölkədə yenidən sərt karantin rejimi tətbiq olunur. Nazirlər Kabineti yanında Operativ Qərargahın 8 dekabr tarixli qərarına əsasən, məhdudiyyətlər 2021-ci il yanvarın 18-dək davam edəcək. Bu çərçivədə 190 manat birdəfəlik yardımın təkrar 600 min nəfərə verilməsi nəzərdə tutulur.

Maraqlıdır, birdəfəlik yardım nə vaxt və neçə ay veriləcək?

Metbuat.az xəbər verir ki, Əmək və Əhalinin Sosial Müdafiəsi Nazirliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr və Kommunikasiya Şöbəsinin rəhbəri Fazil Talıbov məsələ ilə bağlı yenisabah.az-a açıqlamasında bildirib ki, hələ ki bu barədə dəqiq məlumat yoxdur:

"Nazirlər Kabinetinin müvafiq qərarını gözləyirik. Qərara uyğun proses icra olunacaq”.

