Tanınmış aparıcı Zaur Kamal "Xəzər TV"-dən ayrılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə aparıcı özü sosial media hesabında paylaşıb.

O, ATV telekanalının binasının qarşısında fotosunu paylaşaraq orada çalışacağına işarə edib. Belə ki, o bu sözləri yazıb:

"Xezer Tv ilə yollarımı ayırdım. Bir az istirahət etmək istəyirəm. İnşallah yenə görüşəcəyik".

