Ordumuzun apardığı əməliyyatın yeni görüntüləri sosial mediada yayılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, görüntülərdən əsgərlərimizin düşmənlə yaxın məsafədə, yüksək ruhla döyüşdüyü aydın olur.

Həmin görüntüləri təqdim edirik.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.