Azərbaycanın səhiyyə naziri Oqtay Şirəliyevin qızı Nərmin Şirəliyeva Rusiya Xarici İşlər Nazirliyində vəzifəyə təyin olunub.

Metbuat.az APA-ya istinadən xəbər verir ki, Nərmin Şirəliyeva Rusiya XİN-in strukturlarından biri olan "Rossotrudniçestvo"nun rəhbərinin müşaviri vəzifəsinə təyin edilib.

Qeyd edək ki, N.Şirəliyeva indiyə kimi Moskva vilayətininin mədəniyyət naziri, qubernatorun mədəniyyət məsələləri üzrə müşaviri vəzifələrində çalışıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.