Bu gün vətənə qaytarılan bütün əsir və girovların adları - SİYAHI

Azərbaycan Respublikasının Əsir və itkin düşmüş, girov götürülmüş vətəndaşlarla əlaqədar Dövlət Komissiyasının məlumatında deyilir ki, beynəlxalq təşkilatların və Rusiya Sülhməramlı Qüvvələri komandanlığının iştirakı ilə aparılmış danışıqlar nəticəsində dekabrın 14-də əsir və girovların qarşılıqlı qaytarılmasına başlanıb.

Metbuat.az oxu.az-a istinadən xəbər verir ki, əsir və girovların "hamının hamıya” prinsipi əsasında dəyişdirilməsi barədə razılıq əldə olunub.

Dövlət Komissiyası Azərbaycan vətəndaşları olan əsir və girovların, o cümlədən 2014-cü ilin iyulundan erməni girovluğunda saxlanılan Şahbaz Quliyev və Dilqəm Əsgərovun təyyarə ilə Bakıya gətirilməsinin təmin edildiyini bildirib.

Müvafiq karantin tədbirləri həyata keçirildikdən sonra azad olunmuş şəxslər ailələrinə qovuşacaqlar.

Məlumatlara görə, dekabrın 14-də Vətənə qaytarılan 9 əsir və girov aşağıdakı şəxslərdir:

1. Emin Baxşəliyev

2. Amin Musayev

3. Yəhya Abdinov

4. Şərif Əliyev

5. Ömər Ələkbərov

6. Nurəddin Yolçuyev

7. Bayram Kərimov

8. Dilqəm Əsgərov

9. Şahbaz Quliyev

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.