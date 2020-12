Mübahisəli ərazidə Azərbaycan və Türkiyə bayraqları yanaşı asıldı - FOTO

Azərbaycan Ordusunun işğaldan azad etdiyi Kəlbəcər rayonunun Zod qızl yatağının girişində Azərbaycan Bayrağı ilə yanaşı Türkiyə Bayrağı da ucaldılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu fakt jurnalist Eynulla Fətullayevin ərazidən hazırladığı reportajda yer alan fotodan aydın olub.

Azərbaycan Ordusunun blok-postu ilə Ermənistan ordusunun blok-postu arasında məsafə təxminən 20 metr təşkil edir. Və Zod qızıl yatağı hazırda demək olar ki, bütünlüklə ordumuzun nəzarəti altındadır.

“Yataqda illərdir qanunsuz hasilat işləri aparan “GeoProMining” şirkətinin bütün texnikası, qızıl zavodunun tikililəri Azərbaycan Ordusunun nəzarəti altındadır. Əsgərlərimiz Azərbaycanın dövlət sərhədinin bərpasını tam təmin edib və burada qurulan blok-postda keşik çəkir. Ermənistan ordusunun blok-postu isə lap yaxınlıqda yerləşir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.