Türkiyədə koronavirusla mübarizə çərçivəsində qabaqlayıcı tədbirlər planına uyğun olaraq yenidən küçəyə çıxmaq qadağan edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, Türkiyə Prezidenti Rəcəb Tayyip Ərdoğan Nazirlər Kabinetinin toplantısından sonra bu barədə açıqlama verib.

Belə ki, yeni qərara əsasən 31 dekabr saat 21:00-dan, 4 yanvar saat 05:00-ə qədər fasiləsiz olaraq küçəyə çıxmaq qadağan olunub.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.