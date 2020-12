Rusiya sülhməramlıları tərəfindən hazırlanmış və narazılıqlara səbəb olan Dağlıq Qarabağdakı son vəziyyəti özündə əks etdirən xəritədə dəyişiklik edilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə ki, son xəritədə rusiyalı sülhməramlıların Köhnə Tağlar və Çaylaqqala kəndlərindən çəkildikləri və ərazinin Azərbaycan Ordusunda olduğu görsənir.

Sözügedən fotonu təqdim edirik:

