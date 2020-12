Parça maskalar gigiyenik deyil - Belə maskalardan istifadə edənlər cərimələnəcək? - VİDEO

Pandemiyadan qorunmaq üçün son vaxtlar daha çox istifadə edilən parça maskalar qoruyuculuq keyfiyyəti baxımından bir sıra suallar doğurur.

Mütəxəssislər deyirlər ki, belə maskaların hazırlandığı şərait və ya tikilərkən istifadə olunan materialın qoruyuculuq xüsusiyyəti hər hansı bir sertifikatla təsdiqlənmədiyi üçün insanlar diqqətli olmalıdırlar.

Metbuat.az xezerxeber.az-a istinadən məlumatına görə, həkim-infeksionist Hicran Xıdırova deyib ki, parça maskalardan istifadə zamanı önəmli olan onların düzgün taxılması və istifadə müddətidir. Çünki bəzi vətəndaşlar parça maskalardan günlərlə istifadə edirlər. Halbuki heç bir maskanı uzunmüddətli istifadə etmək olmaz.

Hicran Xıdırova onu da əlavə edib ki, əgər vətəndaş özünün tikdiyi maskanı yuyub istifadə edirsə, bu zaman müəyyən dezinfeksiya qaydalarına əməl etməlidir.

Qeyd edək ki, sosial şəbəkələrdə sərt karantin rejimi günlərində parça maska taxanların cərimələnəcəyi ilə bağlı fikirlər də səsləndirilib. Bu fikirlər əhali arasında narahatlıq yaradıb.

Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin əməkdaşı Nurlan Əliyev sözügedən iddiaların əsassız olduğunu deyib.

Qurum rəsmisi bildirib ki, tibbi maskalardan istifadə edilməməsi və ya tələb olunan normalara uyğun şəkildə taxılmaması qanunla müəyyən edilmiş qaydada məsuliyyət yaradır.

