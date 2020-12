Klinik Tibbi Mərkəzin həkimi vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə məlumat sosial şəbəkədə paylaşılıb.

Belə ki, Mərkəzin reanimatoloqu Südabə Həsənova bir müddət əvvəl koronavirusa yoluxub.

Aparılan müalicələrə rəğmən, onun həyatını xilas etmək mümkün olmayıb. O, koronavirusdan vəfat edib.

