Dövlət Sərhədi Xidmətinin polkovniki Şaiq Abdullayev vəfat edib.

Metbuat.az publika.az-a istinadla xəbər verir ki, o, ötən gün doğulduğu Qazax rayonunda dəfn edilib. Şaiq Abdullayevlə eyni gündə qardaşı, uzun müddət Qazaxda müxtəlif vəzifələrdə çalışmış Hüseyn Abdullayev də dünyasını dəyişib.

Qohumları onların ikisinin də koronavirusun səbəb olduğu ağırlaşmadan vəfat etdiyini bildirib.

Allah rəhmət eləsin!

