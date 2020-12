"Azeri Defence” hərbi-texnoloji jurnalının təsisçisi və baş redaktoru, tanınmış jurnalist Rəşad Süleymanov yeni növ koronavirus (COVID-19) infeksiyasından vəfat edib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə APA-ya mərhumun ailəsindən bildirilib.

