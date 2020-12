Sərt karantin rejimi daha da artırılsın - AÇIQLAMA

Əlbəttə ki, havaların isinməsi də koronavirusun tədricən sovuşmasında müsbət effekt yarada bilər. Lakin qarşıda bizi dekabrın yarısı, yanvar, fevral kimi ən soyuq aylar durur. Ona görə də hesab edirəm ki, ən azı 100 gün sərt qorunma rejimində olmalıyıq".



Metbuat.az xəbər verir ki, bu açıqlamanı yeni musavata “Ankara” klinikasının baş həkimi Zülfüqar Yusifov bildirib. O bildirib ki, növcud vəziyyətlə bağlı tətbiq edilən sərt karantin rejiminin tərəfdarıyam. Düşünürəm ki, sərtləşdirməni bundan sonra da artırmaq lazımdır.

“Məlum məsələdir ki, əhalinin 50 faizdən çoxu yoluxmayana və vaksinasiya prosesi başladılmayana qədər bu davam edəcək. Yəni hər zaman narahat olduğumuz məqam səhiyyənin yüklənməsi ilə bağlı idi ki, artıq bu yüklənməni də görürük. Əlbəttə ki, hesab edirəm ki, daha fərqli fövqəladə qaydalara keçmək mümkündür. Məsələn, səhiyyə sisteminə kömək olacaq hansısa qurumlardan dəstək almaq, yeni modul tipli xəstəxanaların sayını artırmaq olar.

Məlumata görə, artıq Hövsan və Biləcəri qəsəbəsində bu cür yeni xəstəxanalar fəaliyyətə başlayıb. Həmçinin evdəki xəstələrə nəzarəti gücləndirmək üçün poliklinikaların daha çevik rejimə keçməsini və tibb personalının müvafiq geyimlərlə təmin olunaraq evlərə birbaşa nəzarət işini təşkil etmək olar.

'Ümidləri vaksinə bağlamağa gəldikdə isə ilk öncə çalışmaq lazımdır ki, vaksin tətbiq edilənə qədər hər kəs özünü qorusun. O da məlumdur ki, vaksinin ölkəmizə gəlməsi, hər kəsə tətbiq edilməsi hələ aylar çəkəcək''.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.