Ermənistan Müdafiə Nazirliyinin mətbuat xidmətinin sabiq rəhbəri, mayor Şuşan Stepanyan boşanma ərəfəsindədir.

Metbuat.az xəbər verir ki, Şuşan istefa verəndə Facebook-da yazmışdı: "Mübarizə yoxdursa, kədər əbədidir".

Şagenin 32 yaşlı qızı artıq iki aydır atasının mənzilində yaşayır.

Bu həftənin sonunadək İrəvanın Kanaker-Zeytun rayon məhkəməsinə boşanma ərizəsinin veriləcəyi iddia olunur. (Milli.az)

