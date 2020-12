Nazirlər Kabineti yanında operativ qərargahın KİV nümayəndələri üçün növbəti brifinqi keçirilir.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, mətbuat konfransında Tibbi Ərazi Bölmələrini İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı, Səhiyyə nazirinin müavini Viktor Qasımov və Vəli Axundov adına Elmi Tədqiqat Tibbi Profilaktika İnstitutunun direktoru, professor Adil Allahverdiyev iştirak edirlər.

Brifinqdə ölkədə koronavirusla və vaksinlərlə bağlı son vəziyyət müzakirə edilir.

