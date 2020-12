Xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün vaksinasiya MÜTLƏQDİR - TƏBİB

“İnfeksion xəstəlikləri başqa xəstəliklərdən fərqləndirən əsas cəhət onların törədici mikroorqanizmlər olmasıdır”.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, bunu Operativ Qərargahın bu gün keçirilən brifinqində Tibbi Ərazi Bölmələrinin İdarəetmə Birliyinin (TƏBİB) İdarə Heyətinin sədri Ramin Bayramlı deyib.

O bildirib ki, dünyada əhalinin sayı artdıqca mikroorqanizmlərin xəstəlik törətmə qabiliyyəti arta bilir:

”COVİD-19 virusunu törədən mikroorqanizm əvvəllər təkcə heyvanlarda xəstəlik törədirdi. İndi artıq insanlarda da törədə bilir. Xəstəliyin yayılmasının qarşısını almaq üçün profilaktikadan istifadə edilir. Profilaktika 2 cür - spesifik və qeyri-spesifik olur. Xəstəliyin yayılmasının qarşısını radikal almağın yolu spesifik profilaktikadır. Bu, vaksinasiyadır. İnsan orqanizmi anticisimlər vasitəsilə antigenlərə qarşı hazırlanır. İkincisi isə, insan orqanizminin hüceyrələr sistemi də virusa qarşı mübarizə aparır. Bu, immun sistemi adlanır. Biz vaksin istifadə ediriksə, insan orqanizmində ya humoral, ya da hüceyrə immun cavabı yaranmalıdır”.

