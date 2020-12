Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikası Silahlı Qüvvələrinin hərbi qulluqçularının təltif edilməsi haqqında Sərəncam imzalayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, təltif olunanlar kiçik gizir Yusifzadə Xudayar Müslüm oğlu da var.

Şəhid Xudayar Yusifzadə ölümündən sonra “Azərbaycan Bayrağı” ordeninə layiq görülüb.

