Xankəndidə qondarma rejimin "bayraq"ları endirilib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə erməni "Telegram" kanallarında foto paylaşılıb.

Fotoya şərh yazan bir çox ermənilər yaxın günlərdə şəhərə Azərbaycanın nəzarət edəcəyini yazıblar.

