Avropa ölkəsində koronavirusdan rekord sayda ölüm qeydə alındı

Almaniyada koronavirusdan son sutkada 952 nəfər həyatını itirib.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu, pandemiya başlayandan Almaniyadan ən yüksək göstəricidir. Almaniyada koronavirus statistikasını araşdıran Robert Kox İnstitutundan bildirilib ki, ölkədə koronavirusdan ölənlərin ümumi sayı 23 427 nəfərə çatıb.

Ötən gün ərzində ölkədə 27 728 yoluxma halı qeydə alınıb, pandemiya dövründə ölkənin 1 379 238 sakini arasında koronavirus aşkarlanıb.

İnstitut rəhbəri Lotar Viler Almaniyanın hazırda ən ciddi pandemiya dövrünü yaşadığını deyib.

Mənbə: cnn.com

