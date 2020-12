“Azərenerji” ASC-nin Enerji istehsalı idarəsinin rəis müavini Əli Yusifov vəfat edib.

Metbuat.az xəbər verir ki, o, koronavurusdan dünyasını dəyişib.

Ə.Yusifov həm də Araz çayının su və energetika ehtiyatlarından istifadə üzrə Azərbaycan-İran birgə komissiyasının üzvü olub.

