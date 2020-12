Ötən sutka ərzində İrəvandan gələn 600 nəfərdən çox erməni Xankəndinə yerləşdirilib.

Metbuat.az-ın məlumatına görə, Rusiya Müdafiə Nazirliyi xəbər verir ki, Xankəndinə yerləşdirilən ermənilər Rusiya sülhməramlı kontingentinin və hərbi polisin patrulları tərəfindən müşayiət olunub.

Məlumatda o da qeyd olunur ki, 40 min 300-dən çox erməni Dağlıq Qarabağdakı daimi yaşayış yerlərinə qayıdıblar.

Mənbə:Sputnik Armenia

