Azərbaycanda aylıq maaşı 9500 manat olan iş yeri boşdur

“Hazırda vakansiya bankında 30 minə yaxın iş imkanı mövcuddur”.

Metbuat.az “report”a istinadən xəbər verir ki, bu barədə Dövlət Məşğulluq Xidmətinin rəisi Mustafa Abbasbəyli məlumat verib.

O bildirib ki, vakansiyalar üzrə əməkhaqqı 250 manatdan 9,500 manatadək dəyişir:

“İstənilən şəxs öz bilik və bacarığına uyğun vakansiya seçib göndəriş formalaşdıra bilər. Göndərişlərin işsiz şəxsə uyğunluğu məşğulluq mərkəzləri tərəfindən təsdiq edilərək işəgötürənlərə yönləndirilir”.

Xidmət rəisi qeyd edib ki, yaxın vaxtlarda vakansiya bankı yeni innovativ yanaşma ilə fəaliyyət göstərəcək:

“Süni zəkanın köməkliyi ilə iş axtaranlara vakansiya, işçi axtaranlara isə müvafiq əməkdaş insan müdaxiləsi olmadan təklif olunacaq”.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.