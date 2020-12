Aparıcı Xoşqədəm: “Koronavirus pis adamlara dəymir”

“Nəsə görürəm ki, deyəsən, koronavirus da pislərə yaxın durmur. Fırıldaqçı, iyrənc, pisliklərlə dolu insanlara toxunmur, amma neçə-neçə yaxşı insanlar, gənclərimiz gedir”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri tanınmış teleaparıcı Xoşqədəm Hidayətqızı sosial şəbəkə hesabında yazıb.

O, hər kəsi ehtiyatlı olmağa səsləyib: "İnşallah ki, sağlamlığınız yerindədir. Hər şey yaxşı olacaq. Özünüzü qoruyun, amma nəsə görürəm ki, deyəsən, koronavirus da pislərə yaxın durmur. İnanın mənə, tanıdığım-tanımadığım haqqında yaxşı danışılan və koronanın aldığı canları eşidəndə çox ağlayıram".

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.