Azərbaycan tibb elminə ağır itki üz verib.

Metbuat.az bildirir ki, bu barədə Azərbaycan Tibb Universitetinin mətbuat xidmətinin rəhbəri Günel Aslanova məlumat verib. Qeyd edilib ki, dekabrın 16-da Azərbaycanın görkəmli alimi, tanınmış pediatr, Tibb elmləri doktoru, professor, akademik Adilə Namazova ömrünün 94-cü ilində dünyasını dəyişib.

