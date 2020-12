Azərbaycanda həftədə iş günləri azaldıla bilərmi? - Millət vəkilindən AÇIQLAMA

Hazırda avtobuslarda sıxlığın aradan qaldırılması üçün təkliflərdən biri də həftədə iş günün azadılması ilə bağlıdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, məsələ ilə bağlı fikirlərini bildirən deputat Müşfiq Məmmədli bildirib ki, həftədə iş günlərinin azadılması ilə bağlı qərar vermək Operativ Qərargahın səlahiyyətindədir.

Millət vəkili qeyd edib ki, Operativ Qərargah artıq hansı müəssisələrin pandemiya dövründə işləməsi ilə bağlı siyahını araşdırıb və təqdim edib. Əlavə məhdudiyyətlərin qoyulması o prosesləri qarışıq duruma sala bilər. Müşfıq Məmmədli deyir ki, yaxşı olardı ki, ictimai nəqliyyatını işini tənzimləməklə düzgün tənzimləmək mümkün olsun. Daha çox avtobusların xəttə buraxılması və konkret olaraq işi, icazəsi olmadan qanunu pozaraq kənara çıxan insanların müəyyən olunması kimi tədbirlər görülə bilər.

