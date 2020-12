Prezidentin yüksək vəzifəyə təyin etdiyi Elman Abdullayev kimdir? - DOSYE

Bu gün Prezident İlham Əliyev Elman Telman oğlu Abdullayevin Azərbaycan Respublikasının Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasında, Keniya Respublikasında, Cibuti Respublikasında və Ruanda Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri, eyni zamanda Azərbaycan Respublikasının Afrika İttifaqı yanında və BMT-nin Nayrobi şəhərindəki bölməsində daimi nümayəndəsi vəzifələrindən geri çağırılması ilə bağlı Sərəncam imzalayıb. Dövlət başçısının digər Sərəncamı ilə E.Abdullayev Azərbaycan Respublikasının UNESCO yanında daimi nümayəndəsi təyin edilib.

Metbuat.az Elman Abdullayevin tərcümeyi-halını təqdim edir:

Elman Abdullayev 1976-cı ildə Gəncədə anadan olub. Gəncə şəhər 14 saylı orta məktəbi bitirib, ali təhsilini Misirin Qahirə Universitetində alıb. ABŞ-ın Kaliforniya Dövlət Universitetində magistr dərəcəsinə yiyələnib.

1999-cu ildən Azərbaycan Xarici İşlər Nazirliyində işləyir, Yaxın Şərq idarəsində, Azərbaycanın Avropa İttifaqındakı nümayəndəliyində xidmət edib, Los-Ancelesdəki Baş konsulluğunda konsul vəzifəsində çalışıb.

18 sentyabr 2014-cü il tarixində Azərbaycan Respublikasının Efiopiya Federativ Demokratik Respublikasında fövqəladə və səlahiyyətli səfiri təyin edilib.

Azərbaycan və rus dillərindən başqa, ərəb, fars, ingilis və fransız dillərini bilir.

Ailəlidir, iki övladı var.

