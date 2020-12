Ermənistanın Baş naziri Nikol Paşinyanın atası vəfat edib.

Metbuat.az-ın "Sputnik Armenia"ya istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə "Nairi" tibb mərkəzindən bildirilib. Vova Nikoloviç Paşinyan uzun sürən xəstəlikdən sonra 81 yaşında vəfat edib.

Tibb mərkəzinin direktoru Anatoli Qnuni məlumatı təsdiqləməyib, təkzib də etməyib. "İndi mən bu barədə heç nə deyə bilmərəm", - deyə o bildirib.

