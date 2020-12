ARB telekanalının aparıcısı Elgiz Əkbərin bir həftədir efirə çıxmaması müzakirələrə səbəb olub.

Metbuat.az baku.ws-a istinadən xəbər verir ki, əldə etdiyi məlumata görə aparıcı koronavirusa yoluxub. Xəstəliyi ağır keçirən aparıcını 1 saylı Şəhər Klinik Xəsətxanasına (Semaşko) yerləşdiriblər. Elgizin vəziyyəti hazırda normal hesab edilir.

Qeyd edək ki, “Elgizlə İzlə” verilişini həmkarı Afər Fərmanqızı aparır.

