Şəhid olmuş idmançılarımızın adları açıqlandı - SİYAHI

Vətən Müharibəsində Azərbaycan Dövlət Bədən Tərbiyəsi və İdman Akademiyasının məzunları, rayon (şəhər) Gənclər və İdman İdarələrinin, Gənclər Evlərinin, Olimpiya İdman Komplekslərinin əməkdaşları, müxtəlif idman növləri üzrə idmançılar və idman jurnalistləri də iştirak ediblər.

Metbuat.az xəbər verir ki, 44 günlük Vətən Müharibəsində iştirak edən 500 nəfərdən 54-ü şəhidlik zirvəsinə yüksəlib.

Vətən Müharibəsində iştirak edənlər:

Gənclər və İdman Nazirliyinin Vətən Müharibəsində şəhidlik zirvəsinə yüksəlmiş əməkdaşları və idmançıların siyahısı:



