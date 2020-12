Moskvada yaşayan tanınmış azərbaycanlı ekstransens Zirəddin Rzayev 2021-ci illə bağlı proqnozlarını açıqlayıb.

Metbuat.az Olke.az-a istinadən xəbər verir ki, 2021-ci illə bağlı düşüncələrini FAN üzvləri ilə görüşdə bölüşən Zirəddin Rzayev bildirib ki, növbəti ildə bizi çox bəlalar gözləyir.

Rzayev iddia edir ki, qarşıdan gələn il "qara 2020"-dən yaxşı olmayacaq və "müharibə ili" olacaq.

