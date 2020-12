İşğaldan azad edilmiş Qubadlıda vətənə xidmətlərini davam etdirən əsgərlərimiz maraqlı təşəbbüslə yadda qalıblar.

Metbuat.az xəbər verir ki, belə ki, bir qrup hərbi qulluqçu əsgər yoldaşlarının doğum günü üçün sürpriz hazırlayıblar.

Onlar gözlənilmədən doğum günü olan Adil adlı əsgərin olduğu çadıra giriblər və ona kiçik hədiyyələr təqdim ediblər. Bir nəfər isə bütün prosesi qeydə alıb.

Həmin videonu təqdim edirik:

