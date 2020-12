Putinin illik böyük mətbuat konfransı - CANLI YAYIM

Moskvada Rusiya Prezidenti Vladimir Putinin sayca 16-cı illik böyük mətbuat konfransı başlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu il Rusiya liderinin illik geniş mətbuat konfransı COVID-19 pandemiyası səbəbindən yeni formatda keçirilir.

Belə ki, jurnalistlərin bir qismi Rusiya prezidenti ilə onun Moskva ətrafındakı Novo-Oqaryovoda yerləşən iqamətgahında eyni salonda olmaqla mətbuat konfransında iştirak edir. Digər qisim media mənsubu isə Beynəlxalq Ticarət Mərkəzində olacaq və videoəlaqə yolu ilə Putinə suallar verəcək.

