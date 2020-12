Fransa Prezidenti Emmanuel Makronun verdiyi koronavirus testinin nəticəsi müsbət çıxıb.

Metbuat.az-ın “TASS”a istinadən verdiyi xəbərə görə, bu barədə Elisey Sarayının yaydığı məlumatda bildirilir.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.