“Hələlik koronavirusa qarşı peyvənd olunmamışam”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu gün keçirilən ənənəvi illik mətbuat konfransında bildirib.

Bununla belə o, mütləq peyvənd olunacağını deyib.

Hər kəsi mütəxəssislərin çağırışlarına diqqətlə yanaşmağa çağıran V. Putin qanunlara əməl edən biri kimi, lazım bilinən anda peyvənd olunacağını bildirib.

