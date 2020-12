Səmada görünən cismin nə olduğu bilindi: Dövlət günlərdir gözləyirmiş - FOTOLAR

Bu gün səhər saatlarında səmada görünən və ulduza bənzəyən, iz buraxan cismin nə olduğu anlaşılıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu Çinin Aydan daş və torpaq nümunələri yığmaq üçün göndərdiyi “Çanye-5” pilotsuz komsik aparatı imiş. Kosmik aparat yerli saatla 01:30-da Yer kürəsinə paraşütlə enib.

300 kiloqram çəkisi olan cismin içində Aydan götürülən daşlar və torpaq olduğu bildirilir. Cism araşdırılmaq üçün Pekinə aparılacaq.

Bununla da, 1976-ci ildə SSRİ-nin “Luna-24” layihəsindən sonra ilk dəfə Aydan nümunələr alınıb. Bu uğurlu layihədən sonra Çin Aydan nümunələr götürə bilən üçüncü ölkə olub.

Mənbə: cnn.com

