Navalnı ABŞ xüsusi xidmət orqanlarının dəstəyindən istifadə edib? - Putin bu barədə danışdı

Rusiya Prezidenti Vladimir Putin müxalif Aleksey Navalnının ABŞ xüsusi xidmət orqanlarının dəstəyindən istifadə etdiyini bildirib.

Metbuat.az apa-ya istinadən xəbər verir ki, bu barədə bu gün keçirilən illik mətbuat konfransında V. Putin Navalnını kimin zəhərləməsi ilə bağlı suala cavabında deyib.

O, Berlində xəstəxanada müalicə alan A. Navalnının ABŞ xüsusi xidmət orqanlarının dəstəyindən istifadə etdiyini vurğulayıb: “Lakin bu o demək deyil ki, onu zəhərləmək lazımdır. Əgər onu zəhərləmək istəsəydilər zəhərləyərdilər. Kimə lazımdır o?!”

V. Putin Navalnı barədə təhqiqatları ABŞ xüsusi xidmət orqanlarının materiallarının leqallaşdırılması adlandırıb.

