Ərdoğan sözünə əməl edən bir adamdır.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin illik mətbuat konfransında çıxışında deyib.

O bildirib ki, Ərdoğan öz ölkəsinin maraqlarına uyğun siyasət yürüdür və lazım olarsa, məsələnin sonuna qədər gedir.



''Ərdoğanla hərdən fikir ayrılıqlarımız olur, ancaq o sözünə əməl edən bir adamdır. Əgər Ərdoğan ölkəsi üçün yaxşı olduğunu düşünürsə quyruğunu sallamır, bütün yollarını davam etdirir''.

