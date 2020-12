Putin Qarabağ haqqında danışdı - ''Kənardan müdaxilə nəticəsində''...

“Dağlıq Qarabağda müharibənin kənardan müdaxilə nəticəsində baş verdiyini düşünmürəm”.

Metbuat.az xəbər verir ki, bunu Rusiya Prezidenti Vladimir Putin bu gün keçirilən ənənəvi illik mətbuat konfransında Dağlıq Qarabağda müharibənin niyə məhz indi baş verməsi barədə suala cavabında bildirib.

''Beynəlxalq hüquq baxımından Dağlıq Qarabağ Azərbaycan ərazisidir. Ümid edirəm ki, digər ölkələr və beynəlxalq təşkilatlar da Qarabağ məsələsində kömək edəcək”.

Rusiya Prezidenti digər ölkələrin və beynəlxalq təşkilatların sözdən işə keçəcəyinə və Qarabağ məsələsinə kömək etməyə başlayacağına ümid etdiyini bildirib. V. Putin Dağlıq Qarabağ münaqişəsi zonasında indiyə kimi də hərbi toqquşmaların baş verdiyini xatırladıb.



