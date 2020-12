Cəlilabad rayonunda şəhid əsgər torpağa tapşırılıb.

Metbuat.az "report"a istinadən xəbər verir ki rayonun Alar kənd sakini, Hüseyinli Əkbər Azər oğlu ilə yaşadığı evində vida mərasimi keçirilib.

Daha sonra şəhid doğulduğu kənd qəbiristanlığında torpağa tapşırılıb.

Tabutuna bükülmüş üçrəngli Azərbaycan bayrağı şəhidin yaxınlarına təqdim edilib.

Dəfn mərasimində rayon rəsmiləri, kənd sakinləri və şəhidin yaxınları iştirak edib.

Qeyd edək ki, şəhid əsgər bir müddət idi itkin düşmüşdü.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.