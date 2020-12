Daxili İşlər Nazirliyinin Daxili Qoşunlarının baş çavuşu Məmmədov Şahlar Şahin oğlu 7 noyabr 2020-ci il tarixdə Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidməti məlumat yayıb.

