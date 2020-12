Koronavirusa yoluxan Xalq artisti süni nəfəs aparatına qoşuldu

Xalq artisti Sabir Əliyev koronavirusa yoluxub. Xəstəliyi ağır keçirən ifaçı Kürdəxanıda xəstəxanaya yerləşdirilib.

Xanəndənin hazırkı durumu ilə bağlı BAKU.WS-ə yaxın dostu Anar açıqlama verib. O bildirib ki, 75 yaşlı xanəndə süni nəfəs aparatına qoşulub:

“2 həftədir Modul tipli xəstəxanaya yerləşdirilib. Təəssüf ki, səhhətində heç bir irəliləyiş yoxdur. Buna görə də lazımi qurumlardan Sabir Əliyevin daha yaxşı müalicə alması üçün tədbir görmələrini istəyərdik.

Çox sağlam adam idi, özünə diqqət edirdi və yanaşı heç bir xəstəliyi olmayıb”.

