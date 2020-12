Daxili İşlər Nazirliyinin (DİN) Daxili Qoşunlarının baş çavuşu Məmmədov Şahlar Şahin oğlu Vətən Müharibəsinin şəhidlərindəndir.

DİN-dən Metbuat.az-a verilən məlumata görə, 25 yaşlı Ş.Məmmədov Neftçala rayonunun Ərəbqardaşbəyli qəsəbəsində anadan olub. O, noyabrın 7-si Şuşa istiqamətində gedən döyüşlərdə şəhid olub.







