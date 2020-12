FİFA ilin ən yaxşı kişi və qadın qapıçısı ilə bağlı səsvermənin nəticəsini açıqlayıb.

Metbuat.az xəbər verir ki, kişilərdən “The Best” mükafatına Almaniya “Bavariya”sının qolkiperi Manuel Noyer layiq görülüb.

O, İngiltərə “Liverpul”undan Alisson Bekker və İspaniya “Atletiko”sundan Yan Oblakı qabaqlayıb.

Fransanın “Olimpik” (Lion) klubunun qolkiperi Sara Buaddi isə yaxşı qadın qapıçı seçilib.

