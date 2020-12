Ali Məhkəmənin hakimi koronavirusa yoluxdu

Ali Məhkəmənin hakimi İnqilab Nəsirov yeni növ koronavirus infeksiyasına yoluxub.

Metbuat.az xəbər verir ki, bu barədə millət vəkili Fazil Mustafa facebook hesabında yazıb.



“Qrup yoldaşımız və dostumuz, Ali Məhkəmənin hakimi İnqilab Nəsirov iki həftədir ki, xəstəxanada koronavirus yoluxmasından müalicə alır və sağlıq durumu çox ağırdır. Dualarımız onunladır və ümid edirik ki, Allahın mərhəməti üzərində olacaqdır”.



Qeyd edək ki, İnqilab Nəsirov 2011-ci ilin yanvar ayının 1-dən Azərbaycan Respublikası Ali Məhkəməsinin hakimidir.

