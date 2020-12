İşğaldan azad olunmuş ərazilərin birində meşədə yenot görünüb.

Bununla bağlı sosial şəbəkələrdə videolar da yayılmaqdadır. Ekologiya və Təbii Sərvətlər Nazirliyindən Trend-ə bildirilib ki, Azərbaycan meşələrində yenotlar olur.

Qeyd edək ki, bu günə kimi bir neçə dəfə Azərbaycan ərazisində yenotlara rast gəlinib.

