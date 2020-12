Bakıda yol qəzası baş verib.

Metbuat.az Trend-ə istinadən xəbər verir ki, qəza Bakı-Şamaxı yolunda qeydə alınıb.

"KİA" markalı minik avtomobilinin yük maşınına çırpılması nəticəsində bir nəfərin yüngül xəsarət aldığı deyilir.

Qəza yerinə Yol Patrul Xidmətinin əməkdaşları cəlb olunub.

