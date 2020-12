"Yeni ilə bir neçə arzum var.Birincisi canımız sağ olsun! Heç kim sevdiklərini itirməsin. Daxili hüzurumuz olsun.

Bizi aşağı çəkənlər bizdən uzaq düşsün.

Sevgimiz bol olsun içimizdə.Ətrafa sevgi verək, bundan xoşbəxt olaq.

Qüvənə biləcəyimiz insanlar olsun, çox olsun, pulumuz da olsun"

Metbuat.az xəbər verir ki, bu sözləri blogger Aynişan Quliyeva öz sosial media hesabında paylaşıb.

Bloggerin paylaşımına izləyiciləri tərəfindən xoş sözlər yazılıb.

You must enable Javascript on your browser for the site to work optimally and display sections completely.